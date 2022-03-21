الذهب يرتفع مع تزايد جاذبيته كملاذ آمن وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ تعزز الحرب في أوكرانيا الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يواصل المستثمرون متابعة محادثات السلام بين موسكو وكييف.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‭‭‭‭‬‬55‭‭‬‬‬‬.‭‭‭‭0‬‬‬‬ في المئة إلى 1931.70 ‭‬‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15 في المئة إلى 1932.20 دولار.

وكان الذهب قد هبط أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفعل آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس "القليل من تدفقات‭‭‭‭ ‬‬‬‬(الطلب على) الملاذ الآمن (تتجه) إلى الذهب اليوم لأن أوكرانيا رفضت رسميا المهلة التي حددتها روسيا (لتسليم ماريوبول)".

ورفضت أوكرانيا يوم الاثنين دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف.

وقال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 في المئة إلى اثنين في المئة هذا العام.

وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست 0.8 في المئة إلى 1082.44 طن يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم في المعاملات الفورية 3.5 في المئة إلى 2578.00 دولارا للأوقية. وكان سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3440.76 دولار في السابع من مارس آذار مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن.

وارتفعت الفضة 0.64 في المئة إلى 25.11 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.1 في المئة إلى 1038.40 دولار.

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