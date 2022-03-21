باول: مجلس الاحتياطي منفتح على تسريع زيادات أسعار الفائدة إذا استمر التضخم المرتفع

قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين إن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي سيدرسون تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة هذا العام إذا لم يبدأ التضخم المرتفع بالانحسار.

وأضاف باول في تعليقات إلى مؤتمر اقتصادي في واشنطن أن صانعي السياسة إذا توصلوا إلى قناعة بأن التضخم لن يبدأ بالانحسار هذا العام "فإننا سنحتاج للتحرك بسرعة أكبر."

وكرر القول بأنه في إطار ذلك فإن صانعي السياسة سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أي اجتماع أو اجتماعات إذا شعروا بأن ذلك ضروريا.