تعرف على أسعار بلح رمضان 2022 في منافذ الزراعة والتموين

يعتبر البلح من أساسيات مائدة الإفطار في شهر رمضان المبارك، سواء تم تناوله بشكله الصحيح أو في الحلوى والعصائر، ما يدفع المواطنين لمعرفة سعره في الأسواق المحلية وشرائه على مدار الشهر الكريم، كأحد أنواع الياميش.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار بلح رمضان 2022 في الأسواق المحلية وفقًا للموقع الرسمي لسوق العبور، فضلًا عن أسعاره بمنافذ وزارتي الزراعة والتموين، وهي كالتالي:-

أسعار البلح في 2022

وسجّلت أسعار بلح رمضان 2022، حسب الموقع الرسمي لسوق العبور الآتي:

- تراوح سعر بلح «وردة»، بين 14 جنيهًا و24 جنيهًا.

- بلح برتمودة تراوح ما بين 15 و25 جنيهًا.

- البلح الأسواني من 7 إلى 17 جنيهًا.

- البلح السكوتي ما بين 14 و24 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح الشامي ما بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الجنديلة ما بين 15 و25 جنيهًا.

- سجل بلح قرن غزال سعرًا يبدأ من 20 جنيهًا، ويصل لـ40 جنيهًا.

- سجل سعر بلح أبريمي ما بين 14 و24 جنيهًا.

- سجل سعر بلح مركابي سعرًا بدأ من 7 إلى 17 جنيهًا.

- سعر بلح أبيض غزال من 14 إلى 24 جنيهًا.

- بلح عينات بسعر يتراوح ما بين 12 إلى 22 جنيهًا.

- البلح الألبان بسعر يبدأ من 12 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.

سعر بلح رمضان 2022 في منافذ وزارة التموين

كما أعلنت وزارة التموين توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان داخل جميع منافذ الوزارة، سواء الثابتة أو المتحركة أو الشوادر، بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، حيث يبدأ سعر كيلو البلح من 10 جنيهات.

أسعار بلح رمضان 2022 في منافذ وزارة الزراعة

وأعلنت وزارة الزراعة في وقت سابق أسعار ياميش رمضان في المنافذ التابعة لها بمنطقة الدقي ومديريات الزراعة بالمحافظات، مؤكدة خفضها بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، حيث سجل سعر بلح أبريمي 12 جنيهًا للكيلو، وبلح أبريمي ممتاز بسعر 22 جنيهًا للكيلو.