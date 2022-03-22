أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-3-2022.. عيار 21 يسجل 1025 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تحقيق الارتفاعات الغير مسبوقة في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، عقب قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة وصعود الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى وارتفاع سعر المعدن الأصفر في البورصة الدولية.

وزاد سعر جرام الذهب بنحو 25 جنيه ليسجل عيار 21 نحو 1025 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 878.5 جنيها، وعيار 24 نحو 1171.5 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8200 جنيها.

ويشهد سوق الذهب حالة من الارتباك مع ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، متوقعا فى حالة استمرار ارتفاع أسعار الدولار أن تشهد أسعار الذهب قفزات سعرية، بالإضافة لارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر.

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم رفع الفائدة بمعدل 1% فى اجتماع استثنائى؛ حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.75%.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين إذ تعزز الحرب في أوكرانيا الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن بينما يواصل المستثمرون متابعة محادثات السلام بين موسكو وكييف.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‭‭‭‭‬‬55‭‭‬‬‬‬.‭‭‭‭0‬‬‬‬ في المئة إلى 1931.70 ‭‬‬‬ دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1755 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.15 في المئة إلى 1932.20 دولار.

وكان الذهب قد هبط أكثر من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بفعل آمال بتقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس "القليل من تدفقات‭‭‭‭ ‬‬‬‬(الطلب على) الملاذ الآمن (تتجه) إلى الذهب اليوم لأن أوكرانيا رفضت رسميا المهلة التي حددتها روسيا (لتسليم ماريوبول)".

ورفضت أوكرانيا يوم الاثنين دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية التي يعاني سكانها المحاصرون من قلة الطعام والمياه والكهرباء في ظل عدم ظهور أي علامات على تراجع القتال العنيف.

وقال اثنان من صانعي السياسات الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الجمعة إن المجلس بحاجة إلى اتخاذ خطوات جريئة لمكافحة التضخم.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إنه يريد رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 1.75 في المئة إلى اثنين في المئة هذا العام.

وعادة ما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت حيازات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم إس.بي.دي.آر جولد ترست 0.8 في المئة إلى 1082.44 طن يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم في المعاملات الفورية 3.5 في المئة إلى 2578.00 دولارا للأوقية. وكان سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3440.76 دولار في السابع من مارس آذار مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن.

وارتفعت الفضة 0.64 في المئة إلى 25.11 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 6.1 في المئة إلى 1038.40 دولار.