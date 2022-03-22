أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 22-3-2022 بعد الارتفاع الأخير

وسط حالة من الترقب استقرت أسعار الدولار في البنوك مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد القفزات التى حققتها العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي ليبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك اليوم مستوى 18.17 جنيه للشراء و18.26 جنيه للبيع بمتوسط بين البيع والشراء عند 18.20 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية 18.17 جنيها للشراء، و18.27 للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول وبنك الإسكندرية السعر نفسه.

وتأتي ارتفاعات سعر الدولار على خلفية قرار البنك المركزى المصري برفع اسعار الفائدة 1%.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة اساس لتصل إلى 9.25% و10.25% على الإيداع والاقتراض، نتيجة للضغوط التضخمية الخارجية خاصة بعد ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وأعقبها طرح بنك الاهلي ومصر شهادات استثمار عالية الفائدة تصل إلى 18% سنويا

وأكد البنك المركزي المصري أنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.

وأضاف "المركزي"، إن مرونة سعر الصرف بمثابة اداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.