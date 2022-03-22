بعد انخفاضه 16%.. ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في البنوك

استقر سعر سعر الدولار اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، في البنوك وشركات الصرافة، بعد رفع سعر الفائدة خلال اجتماع للبنك المركزى أمس.

وفقد الجنيه المصري، نحو 16% من قيمته أمام الدولار، بنهاية تعاملات الإثنين، في البنك المركزي المصري، والبنوك الحكومية.

أعلى سعر للدولار في مصر

وقفز متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في التعاملات المبكرة أمس الإثنين.

و بلغ متوسط سعر الدولار، نحو 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع، وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 18.18 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المتحد.

وهيمن سعر 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 12 بنكا، منها القاهرة، والإسكندرية، والبركة، وكريدي أجريكول، وبنك HSBC، والعربي الأفريقي.

فيما سجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 18.15 جنيه للشراء، و18.25 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.



وبحسب تقرير لمحللي جي بي مورجان فإن الجنيه كان أعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15%، وحددوا سعرا مستهدفا له عند 17.25 للدولار.

وفق مذكرة بحثية لأرقام كابيتال فإن أسعار التداول للجنيه المصري كانت أعلى بنسبة 14%، وإن 17.5 جنيه للدولار هو القيمة العادلة.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري إن العملة المحلية الجنيه شهدت تصحيحا، في تعاملات الإثنين، سيعزز قدرتها التنافسية، ويدعم الصادرات، وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية.