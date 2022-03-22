بعد تجاوزه 1000 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-3-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي عند سعر أغلاقها خلال تعاملات أمس والتي تخطى فيها سعر الذهب عيار 21 مستوى 1000 جنيه، وذلك عقب موجة ارتفاع كبيرة لسعر الدولار في أعقاب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة.

سعر الذهب في مصر

سجل عيار 21 نحو 1025 جنيهًا

 سجل عيار  18  نحو 878.5 جنيها

 عيار  24  نحو 1171.5 جنيها

 بلغ سعر الجنيه الذهب ما قيمته 8200 جنيها.

وقرر البنك المركزى المصرى اليوم رفع الفائدة بمعدل 1% فى اجتماع استثنائى؛ حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس؛ ليصل إلى 9.75%.

وعالميا وصل سعر الذهب ارتفاع على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وفشل المفاوضات.

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