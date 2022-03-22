أسعار العملات أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 22-3-2022

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 22-3-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد ارتفاعها أمس عقب قرار البنك المركزى المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.20 للشراء، 19.34 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.21 للشراء، 17.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 20.50 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.49 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



