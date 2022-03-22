الإحصاء: 26.9% ارتفاعًا فى الاستثمارات الإماراتية بمصر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر لتصل إلى 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3،1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 9،5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين فى مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 45،5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9،9%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات لتبلغ 3.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.7%؛ حيث ارتفعت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.9%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 1.3 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 2،9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 54.8%.

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