10 ملايين دولار زيادة في صادرات الفراولة المصرية ديسمبر الماضى

شهدت الصادرات المصرية من الفراولة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة صادرات الفراولة "فريزر" طازجة نحو 45 مليونا و398 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل نحو 34 مليونا و454 ألف دولار فى شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 10 ملايين و944 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الصادرات المصرية من الفراولة جاءت ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 283 مليون و142 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 307 مليون و922 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 24 مليون و780 ألف دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية من القطن غير المندوف "محلوج" لتصل إلى 36 مليون و835 ألف دولار فى شهر ديسمبر الماضي، مقابل 25 مليون و855 ألف دولار نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 10 ملايين و980 ألف دولار، إلى جانب صادرات الفاصولياء المقشورة بقيمة 4 ملايين و704 ألف دولار فى ديسمبر الماضي، مقابل 4 ملايين و516 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 188 ألف دولار، بينما سجلت صادرات البصل الطازج نحو 4 ملايين و946 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و851 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 905 ألف دولار.