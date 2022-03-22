البريد يصدر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات المصرية الأرمينية

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن العلاقات المصرية الأرمينية تتسم بخصوصية تاريخية وثقة متبادلة بين الشعبين، وعلاقات تعاون وثيقة وبناءة، تجمعهما العديد من أوجه التعاون، وخلال السنوات الماضية تمكنت مصر وأرمينيا من تطوير التعاون الثنائي متعدد التخصصات وتعميقه؛ لذا بادر البريد المصري بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 30 عامًا على العلاقات المصرية الأرمينية؛ وذلك بهدف توثيق العلاقات الدبلوماسية القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين.



وأضاف الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري: إن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتوثيق تلك الأحداث وتخليدها.



وجدير بالذكر أن طابع مرور 30 عامًا على العلاقات المصرية الأرمينية التذكاري تم تصميمه بصورة فنية تجمع بين التصميم الفني والتعبير السلس ليوضح العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وأرمينيا؛ حيث إنه تم استخدام تمثالين من أهم الأعمال الفنية في كل من البلدين، وهما "تمثال نهضة مصر" و"تمثال أرمينيا الأم" للتعبير عن نهضة الشعب في كلا البلدين، كما أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

