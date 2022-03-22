رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الثلاثاء

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، محذرة من تعرض شمال وجنوب الصعيد لرياح مثيرة للرمال والأتربة.

انخفاض الحرارة اليوم الثلاثاء

وتوقعت الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد على معظم أنحاء الجمهورية.

طقس بارد على السواحل الشمالية اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد على السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء.

طقس جنوب الصعيد دافئ اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تعرض جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطقس دافيء اليوم الثلاثاء، بينما يكون مائل للبرودة على شمال الصعيد.

أمطار خفيفة على القاهرة اليوم

وتوقعت الأرصاد وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.



وعن درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن الجمهورية إليكم البيان التالي:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات



السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات



جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة



شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات



جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 23 مارس:



القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 08 درجات



السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات



جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 14 درجات



شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 08 درجات



جنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجات