عاجل.. اسعار "الدولار" تقترب من 19 جنيه في البنوك بداية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بداية تعاملات اليوم بالبنوك لتقترب من ١٩ جنيه، بعد انخفاض شهدته العملة الأجنبية لأول مرة منذ خمس سنوات.

وانخفض سعر صرف الدولار بقيمة ٢٨ قرشا في بنوك الأهلي ومصر ليصل إلى ١٨.٤٣ جنيه للشراء، و١٨.٥٣ جنيه للبيع مقارنة ١٨.١٧ جنيه للشراء و١٨.٢٧ جنيه للبيع في تعاملات الأمس.

وكان البنك المركزي، سمح بتحريك أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه الأمس مع قيامه برفع أسعار الفائدة بنحو ١٠٠ نقطة أساس، لاحتواء ارتفاع مستويات التضخم التى شهدت ارتفاعات نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا على التزامه بسياسة سعر صرف مرن التي تحمي الاقتصاد من الأزمات.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، ان الاجراءات التى اتخذتها مصر تخفض قيمة عملتها خطوة تصحيحه، وتعزز من قدرتها التنافسية ودعم الصادرات وتنسجم مع التطورات العالمية، مؤكدا ان رفع الفائدة يستهدف حماية الاقتصاد من تراجع سيولة النقد الأجنبي