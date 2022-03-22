في احتفالية عيد الأم.."العربي" يكرم موظفى غرفة القاهرة

كرم المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة موظفي الغرفة من السيدات بمناسبة عيد الأم، خلال احتفالية كرنفالية شهدت كواليسها احتفالًا مُضاعفًا، وروحًا من الود والحب بين الحضور وسط حالة من الفرحة والسعادة ؛ نتيجة تزامنها مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، حيث تم تكريم كافة السيدات من قيادات وموظفات غرفة القاهرة، وكذلك تكريم بعضهن ممن بلغن سن التقاعد.

وشارك في الاحتفالية نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب أول رئيس الغرفة، وسامح زكي نائب ثانى رئيس الغرفة، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، والدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال المهندس إبراهيم العربي إن الحرص على مثل هذه الاحتفالية كل عام أمر اعتادت عليه الغرفة لتكريم موظفيها، سواء في عيد الأم أو أي مناسبات أخرى، على اعتبار أن الموظفين يمثلون عصب وقوام العمل بالغرفة، وهم الذين تُقام عليهم، وينفذون خطط مجلس إدارة الغرفة.

وأشاد "العربي" بدور الأم المصرية من قديم الأزل ؛ لأنها هي التي تتحمل وتربي وتعيش في الظروف المختلفة، وتربي أجيالًا متعاقبة، مُدللًا على كلامه بـ "السيدة هاجر التي قامت بتربية سيدنا إسماعيل، على الرغم من بُعد سيدنا إبراهيم عنهما، وتحملت كثيرًا حتى قامت بتربيته لتصبح أم نبي وزوجة نبي، " قائلًا "هي دي السيدة المصرية التي نحتفل اليوم ببعض منهن" وهذه الاحتفالية أقل تقدير لهن.