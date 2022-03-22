إمساكية رمضان 2022 - 1443.. اعرف مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

يستعد العديد من المسلمسن في جميع بقاع الأرض لشهر رمضان المعظم، حيث اقترب موعد الشهر الكريم، ويحرصون على أداء العبادات فيه والتقرب من الله عز وجل بالدعاء وقراءة القرآن.

ويبحث العديد من المسلمين عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2022، لعرفة مواقيت الصلوات الخمسة بجانب مواعيد الإفطار والسحور.

ولم يتبقى سوى أيام قليلة عن موعد شهر رمضان المعظم، لذا إليكم في السطور التالية إمساكية رمضان لعام 2022 لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة.



ومن المقرر أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 2 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 23 يوما على الشهر المعظم.

وعن إمساكية شهر رمضان المعظم لمعرفة مواقيت الصلوات ومواعيد الإفطار والسحور، إليكم الصورة التالية:

وعن أفضل الأدعية لتقبل الصيام في الشهر المبارك، إليكم التالي:

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عَن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين، واعف عني يا عافيًا عن المجرمين.

اللهم اجعل صيامي فيهِ بالشّكر والقبول على ما ترضاه ويرضاهُ الرّسول محكمةً فروعه بالأصول، بحقّ سيّدنا محمدٍ وآله الطّاهرين، والحمد لله ربّ العالمين. يارب في خير شهر وخير أيام تفضلت فيها على عبادك أن تهديني هداية لا ضلال بعدها، وأن تثبتني على الطاعة وتكفيني بعزتك وقدرتك التي لا تنضب ولا تحرم منها أحدًا شر أربع مغريات للنفوس الدنيا والهوى والشيطان والنفس أمارة السوء، اللهم ارزقني حسن العود والرجوع.