غدا.. انطلاق مؤتمر الإعلام العربي والمبادرات الوطنية بإعلام الأزهر

تنطلق غدا الأربعاء العاشرة صباحا، فعاليات المؤتمر الدولى الثالث "الإعلام العربى والمبادرات الوطنية فى ضوء أهداف التنمية المستدامة"، الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك لمدة يومين، بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، لفيف من قيادات الأزهر والإعلاميين، وعمداء كليات الإعلام.

وأوضح الدكتور رضا أمين، عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، - أن المؤتمر يأتى برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.

وأن الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين للمشاركة عبر تطبيق (Zoom)، أو من خلال الحضور المباشر، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن جلسات علمية ونقاشات موسعة حول الإعلام والتنمية المستدامة، من منطلق دور الإعلام فى تحقيق التنمية، وكونه أحد المقومات المهمة فى نهوض المجتمعات.

فى السياق ذاته، بين الدكتور عبد الراضى البلبوشى، وكيل الكلية، أن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الأوراق البحثية المهمة فى محاور المؤتمر المختلفة، من داخل مصر وخارجها، تتواكب مع ما تشهده المنطقة العربية من سياسات تنموية.