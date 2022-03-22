وزيرة التضامن تشارك فى ختام ملتقى مشروع التمكين الاقتصادى "داعم"

انطلقت فعاليات الملتقى التدريبى للشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى، الخميس الماضي، وذلك بحضور مايقرب من 600 متطوع من 8 محافظات، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وحضر ختام الملتقى التدريبى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، ووزير التنمية المحلية الأسبق، ودكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة ومستشار التمكين الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى ودكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعى والمدير التنفيذى لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية.

ويهدف مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" الذى أطلقه برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى وينفذ من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر، إلى تعزيز مشاركة الشباب فى مواجهة الفقر من خلال جذب وتدريب 2500 متطوع فى 8 محافظات، وذلك للقيام بدور الدعم للمستفيدين لتأهيلهم فى الاعتماد على أنفسهم فى سبل المعيشة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقوم ببناء استراتيجيات جديدة للوصول إلى مجموعات مختلفة من الشباب وتحسين مشاركتهم فى مختلف جوانب المجال العام، ويشمل هذا التوجه التوسع فى الاستعانة بالكيانات من ذوى المعرفة والقدرات اللازمة فى مجال التطوع والمشاركة المجتمعية كونهم أحد أهم أصحاب المصلحة الفاعلين فى التنمية.

وأضافت القباج أن برنامج "فرصة" يطمح بأن يكون نموذج عالمى للتنمية الاقتصادية وإخراج الفقراء والمحتاجين من دائرة العوز عبر منظومة متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات وعدد كبير من الشركاء من كل القطاعات الحكومية ومؤسسات الابتكار والشركات الاجتماعية ومطورى التكنولوجيا والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات الأهلية النشطة من أصحاب التجارب الناجحة على الأرض والقطاع الخاص والعمل على تقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة لمتطوعى مشروع داعم قائلة: "شباب داعم القريبين إلى قلبى أود أن أطمئنكم أن الوزارة فى طريقها لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر" مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعى فى مصر سوف تحقق العديد من الأهداف منها توسيع مفهوم التطوع ليشمل كافة الفئات العمرية مع مراعاة إنشاء آلية لتنسيق الجهود بين المتطوعين والفرص التطوعية وتسويق ثقافة التطوع.

كما وجهت القباج الشكر لمؤسسة صناع الحياة مصر قائلة: "أود أن أشكر بشكل خاص مؤسسة صناع الحياة والقائمين عليها فى المساهمة فى تأسيس هذه الشبكة الواعدة، حيث يعتمد نجاح تطوير الشبكة على خبرة مؤسسة صناع الحياة مصر التى تم اكتسابها خلال 16 عاما من العمل الميدانى".

ومن جانبه صرح محسن النعمانى رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، بأن المؤسسة فخورة بتأسيس وإدارة الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى ضمن برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، ويأتى هذا ضمن اهتمام مؤسسة صناع الحياة بالتطوع والشباب فى جميع برامجها، مشيرًا إلى أن المؤسسة يتطوع فيها أكثر من 20 ألف متطوع، يعملون لخدمة أهالينا فى جميع محافظات مصر.



كما أشاد "النعمانى" بدور وزارة التضامن الاجتماعى فى اهتمامها بالتطوع والثقة التى أولتها لصناع الحياة فى تأسيس الشبكة القومية للمتطوعين للعمل ضمن برامج التمكين الاقتصادى لمستحقى تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الملتقى التدريبى الأول الذى استضاف 720 متطوعًا هم النواة الأولى من الشباب المصرى المحب لوطنه ضمن 2500 متطوع هم المستهدف الذى تتبناه المؤسسة خلال المراحل القادمة.

وشهد الملتقى تدريب المتطوعين على القيام بدور الداعم لمستفيدى برنامج فرصة من الأسر المكافحة للفقر، وذلك من خلال تقديم جلسات متنوعة للدعم والإرشاد مثل "تعلم تسجيل ماليات المشروع والإدخار وحل المشكلات والتشجيع على المشاركة المجتمعية وغيرها ".

وكان قد انطلق مشروع الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى "داعم" فى شهر أبريل عام 2021 خلال هذة الفترة وصل المتطوعون إلى 8000 مستفيد؛ لتشجيعهم على الانضمام لبرنامج فرصة، كما تم تنظيم أكثر من 60 جلسة تعريفية للمتطوعين.

ويستهدف "داعم" الشباب من سن 18 حتى 28 سنة فى 8 محافظات (القليوبية، الشرقية، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، المنيا، الأقصر)، وتشارك 13 جمعية فى استضافة أنشطة المتطوعين المختلفة وهم ( مؤسسة نايل بالاس الخيرية - جمعية المصرى للتنمية والتدريب - جمعية تنمية ورعاية الأسرة - جمعية ألوان للتنمية والخدمات - جمعية تنمية المجتمع المحلى بباقور – الجمعية المصرية للباحثين العلميين– جمعية افق للتدريب والتنمية الشاملة- مؤسسة تمكين للتنمية والتدريب - مؤسسة زواد للتنمية - جمعية أبى بكر الصديق للتنمية - جمعية النهوض بالصعيد – جمعية حقوق الإنسان للخير وتنمية المجتمع المحلى - مؤسسة مصر المستقبل للتنمية).

كما يعلن داعم "الشبكة القومية لمتطوعى التمكين الاقتصادى" عن فتح باب استقبال متطوعين جدد من الآن وحتى نهاية مايو 2022 عن طريق استمارة التطوع بالصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

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