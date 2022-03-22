ارتفاع جديد في أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك

الاقتصاد
بوابة الفجر
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 ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في معظم البنوك العاملة في مصرحيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهد سعر الدولار 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وذلك بعد أن سجل في بداية التعاملات 18.15 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وذلك بعد أن سجل في بداية التعاملات 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وارتفع اليورو الأوروبي ارتفاعًا ملحوظًا، لتسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 20.20 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع لتسجل 20.22 جنيه للشراء و20.45 جنيه للبيع.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ في البنك الأهلي وبنك مصر 24.18 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل 24.20 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 4.92 جنيه للشراء و4.93 جنيه للبيع.

والدينار الكويتي ارتفع ليسجل 58.32 جنيه للشراء و60.95 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي ارتفع ليسجل 5.02 جنيه للشراء و5.04 جنيه للبيع.

 

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