نفط عُمان يرتفع 87 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة



أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر مايو القادم، بواقع 87 سنتًا للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مايو، ارتفع إلى 111.23 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم أمس الاثنين، عند 110.36 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر يونيو المقبل 109.02 دولار للبرميل، بارتفاع 1.16 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 107.86 دولار للبرميل.

وعالميًا تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم أبريل القادم، في تمام الساعة 9:20 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.73 بالمائة، ليصل إلى 111.3 دولار للبرميل، فاقدًا 82 سنتًا للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت تسليم مايو بنسبة 1.31 بالمائة، ليصل إلى مستوى 114.11 دولار للبرميل، بخسائر 1.51 دولار للبرميل عن مستواه السابق.