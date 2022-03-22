“جولدن مان ساكس”: قرارات المركزي المصري ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد

قال بنك جولدمان ساكس إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري الاثنين 21 مارس بشأن السماح بخفض العملة ورفع الفائدة ستكون لها انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري والتدفقات الاستثمارية إلى البلاد.

وذكرت جولدمان ساكس في مذكرة بحثية اليوم، أن خطوة خفض الجنيه المصري اليوم بنسبة تراوحت ما بين 10 و11% بجانب رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيزيدان من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار العالمية.