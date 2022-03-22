إندونيسيا تجمع 195 مليون دولار من بيع صكوك إسلامية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وزارة المالية الإندونيسية، إنها باعت صكوكًا بقيمة 2.8 تريليون روبية، أي ما يعادل 195.04 مليون دولار، في عطاء نصف شهري أي أقل من مستوى ثلاثة تريليونات روبية المستهدف.

وبلغ إجمالي عروض الشراء 13.4 تريليون روبية.

هذا ورفضت الوزارة جميع عروض شراء أذون الخزانة الإسلامية التي يحل أجلها في سبتمبر.

في حين باعت الصكوك المرتبطة بمشروعات وهي ذات عائد المرتفع بالمقارنة بالصكوك التي بيعت في المزاد السابق.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعتزم بيع المزيد الأربعاء 23 مارس.

 

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