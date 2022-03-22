سعر الذهب الأن.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة

سعر الذهب الأن.. ننشر لكم في السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 22-3-2022، في محلات الصاغة، حيث شهد ارتفاعا ملحوظا لم نشهده من قبل، منذ ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية.

وعن أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر إليكم التالي:

ننشر لكم أسعار جميع أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم عيار 18 و21 و24، وإليكم الأسعار في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة إلى 1171 جنيهًا، حيث ارتفع نحو 151 جنيهًا بعد ارتفاع الدولار.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في المحلات اليوم الثلاثاء إلى 1025 جنيهًا للجرام الواحد.



سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 878 جنيهًا للجرم الواحد في التعاملات اليوم الثلاثاء.



أسعار الذهب عالميًا بالدولار

سجلت أسعار الذهب عالميًا بالدولار في الساعة 10.21 مساء الإثنين أكثر من 1935 دولار مرتفعة عن سعرة الإغلاق السابق لكل من التعامل المباشر والآجل.

أسعار عقود الذهب

وسجلت أسعار عقود الذهب الآجلة نحو الساعة 10.21 مساء الإثنين بتوقيت القاهرة 1935.70 دولار، بارتفاع قدره 6.40 دولار بنسبة ارتفاع 0.33%.

أسعار الذهب Gold العالمية

وشهدت أسعار الذهب Gold العالمية للمعاملات الآجلة تحركًا في مدي يومي يتراوح بين 1918.55 دولار و1940.75 دولار.