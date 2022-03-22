تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-3-2022، بالبنوك المصرية، للشراء نحو 18.15 جنيه وللبيع نحو 18.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.



وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار العملات، وتغييرها حال حدوث تحديث في الأسعار:



وعن سعر الدولار في البنوك، إليكم في السطور التالية، سعر البيع والشراء في العديد من البنوك المصرية ومنها:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.17 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

18.20 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

وننشر لكم أسعار جميع أعيرة الذهب في محلات الصاغة اليوم عيار 18 و21 و24، وإليكم الأسعار في السطور التالية:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة إلى 1171 جنيهًا، حيث ارتفع نحو 151 جنيهًا بعد ارتفاع الدولار.



سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في المحلات اليوم الثلاثاء إلى 1025 جنيهًا للجرام الواحد.



سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 878 جنيهًا للجرم الواحد في التعاملات اليوم الثلاثاء.