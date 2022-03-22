أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد تحذر: غدا طقس غير مستقر

حذرت الأرصاد الجوية من تقلبات الطقس غدا الأربعاء الموافق 22-3-2022، حيث يسود البلاد طقس غير مستقر ورياح محملة بالأتربة وأمطار.

وقالت الأرصاد الجوية في بيانها، بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، إنه يسود انخفاض في درجات الحرارة ليشهد الطقس برودة في ساعات النهار والليل.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس هذه الفترة منعا للإصابة بنزلات البرد، وارتداء الملابس الثقيلة في ساعات الليل، نظرا لبرودة الطقس الشديدة.

وعن حالة الطقس غدا، يسود البلاد استمرار انخفاض في درجات الحرارة، كما تتعرض البلاد لطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

كما حذرت الأرصاد من تكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

كما تتوقع الأرصاد تعرض شمال الوجه البحري لأمطار خفيفة مساء وتمتد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، تسجل القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجات.

وأكدت الأرصاد الجوية أن مطروح تسجل العظمى 14 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

وعن درجات الحرارة في أسوان تصل العظمى لـ 23 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 03.