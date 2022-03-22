الأنبا نيقولا يزور كنيسة العذراء مريم بمصر الجديدة

ترأس المتروبوليت نيقولا أنطونيو، مطران إرموبوليس مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي لشؤون الناطقين بالعربية القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم بمصر الجديدة، بمساعدة الأرشمندريت الأب ميشيل زكي والمتقدم في الكهنة الأب جورج أثناسيوس.

ويأتي ذلك في خضم رحلته الرعوية للقاهرة، خلال الصوم الاربعيني المقدس.

وكان الأنبا قد خدم المديح الثاني، في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بمدينة طنطا وقال إنه "سمع الرعاة الملائكة يسبحون المسيح بالجسد، فبادروا إليه كأنهم إلى راعٍ، فعاينوه كحَمَل برىء من العيب مرتعيًا في حضن مريم، فسبحوها هاتفين: إفرحي لأن بكِ السماويين يبتهجون مع الأرضيين، إفرحي لأن الأرضيين يتباشرون مع السماويين".