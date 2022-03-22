الدولار الأميركي يصعد بعد تعليقات رئيس الفيدرالي





ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس الفدرالي فتحت الباب أمام البنك المركزي الأميركي للسير في مسار أكثر تشديدا للسياسة النقدية.

وتقلبت العملة الخضراء بين مكاسب وخسائر ضئيلة في وقت سابق يوم الاثنين وضعفت قليلًا بعد أن قال رافائيل بوستيك رئيس الفدرالي في أتلانتا إنه يتوقع ست زيادات للفائدة هذا العام وزيادتين في 2023، وهو موقف أقل تشددًا من معظم زملائه، لأنه لديه بواعث قلق بشأن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الأميركي.

لكن الدولار صعد بعد أن قال باول إنه يجب على الفدرالي أن يتحرك للسيطرة على التضخم المرتفع وإنه سيستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة لتحقيق ذلك إذا اقتضت الضرورة.

ويأتي خطاب باول بعد أقل من أسبوع من رفع الفدرالي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في محاولة لمكافحة التضخم الذي يسجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.123% مع تراجع اليورو 0.24% إلى 1.1022 دولار، وانخفض الين الياباني 0.17% مقابل العملة الخضراء إلى119.46 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2016.

وتداول الجنيه الاسترليني في اواخر التداولات منخفضا 0.06% عند 1.3168 دولار.



