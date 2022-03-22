انخفاض أسعار النفط دون 114 دولارا





انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 114 دولارا للبرميل اليوم لتتخلى عن جزء من مكاسبها التي بلغت سبعة بالمئة أمس مع انقسام الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على النفط الروسي لكن مخاطر نقص المعروض المستمرة حدت من تراجع الأسعار.



وانقسم وزراء خارجية دول التكتل حول ما إذا كانوا سينضمون إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات على النفط الروسي إذ تقول بعض الدول ومنها ألمانيا إن الاتحاد معتمد على الوقود الأحفوري الروسي بدرجة تجعله غير قادر على تحمل مثل هذه الخطوة.



وانخفض خام برنت 1.92 دولار أو 1.7 في المائة إلى 113.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 2.82 دولار أو 2.5 في المائة إلى 109.3 دولار. وارتفع العقدين بأكثر من 7 في المائة أمس.



ووفقا لرويترز انخفضت أسعار النفط أيضا مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات لرئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الاثنين التي أشار فيها إلى احتمال تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية مما كان متوقعا.



ويزيد الدولار القوي من تكلفة الخام على حاملي العملات الأخرى ويضعف الإقبال على المخاطر.

وسجل خام برنت في وقت سابق من الشهر الجاري 139 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر يسجله منذ 2008.



وستكون أحدث بيانات عن مخزونات النفط الخام الأمريكية محور الاهتمام في وقت لاحق. ولا يتوقع محللون حدوث أي تغيير في أسعار النفط الخام. وسيُصدر معهد البترول الأمريكي تقريره عن المعروض في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

