الأسهم الأوروبية تصعد بدعم قطاعي البنوك والطاقة





ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.



وبحسب (رويترز) صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8 في المائة، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1 في المائة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس إن البنك المركزي يجب أن يتحرك بسرعة لرفع أسعار الفائدة وربما بقوة أكبر لمحاربة التضخم الحاد، وذلك بعد أثر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي على الأسواق.



تسببت الأزمة الأوكرانية في اندلاع موجة صعود في أسعار السلع بما فيها النفط والمعادن الصناعية وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.