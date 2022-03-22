وزير قطاع الأعمال وسفير فرنسا يشهدان مذكرة تفاهم بين "النصر للسيارات" و"فاليو"

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة " VALEO Egypt " التابعة لشركة VALEO France" الرائدة في تصميم وتطوير وإنتاج مكونات السيارات.

وتنص مذكرة التفاهم بين الجانبين على التعاون في تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية التي من المقرر إنتاجها في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيع المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة وكذلك توطين تكنولوجيا الصناعة في مصر.

وقع مذكرة التفاهم المهندس هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس تامر علي رئيس فاليو مصر Valeo Egypt.

وجاء التوقيع على هامش زيارة وفد من كبار رجال الأعمال الفرنسيين إلى مصر، وبحضور قيادات شركة فاليو Valeo الفرنسية.