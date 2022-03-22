الحكومة: إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية

قال بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن مصر ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا وفقا لرويترز.

وقال البيان لمجلس الوزراء المصري ‬إن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة للعام المالي 2022\23 الذي يبدأ في يوليو.



أوضح البيان أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المائة وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5 في المائة.