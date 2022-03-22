الحكومة: إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

قال بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن مصر ستعيد هيكلة الموازنة العامة للسنة المالية 2022-2023 للتعامل مع الأزمة العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا وفقا لرويترز.

وقال البيان لمجلس الوزراء المصري  ‬إن الحكومة وافقت على مشروع الموازنة للعام المالي 2022\23 الذي يبدأ في يوليو.


أوضح البيان أن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المائة وخفض عجز الموازنة إلى 6.1 المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقليص نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 80.5 في المائة.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل..أول تصريح من البنك المركزي حول سعر صرف الدولار

عاجل..رسميًا "البنك المركزي" يرفع أسعار "الدولار" إلى 18.28 جنيها

عاجل.. حزمة من الإجراءات للعاملين بالدولة بتوجيهات رئاسية

عاجل.. البايرن يقترب من ضم صفقة برشلونة الذهبية

حقيقة العروض المغرية لخطف أفشة من الأهلي

عاجل.. الخطيب يسند مهمة جديدة لموسيماني

عاجل- كيسي يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى برشلونة

ريال مدريد يحسم موقفه من إقالة أنشيلوتي بعد زلزال الكلاسيكو