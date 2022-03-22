روسيا تسدد فوائد سندات بقيمة 66 مليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سددت روسيا فوائد بقيمة66 مليون دولار عن سندات سيادية تستحق في عام 2029 إلى مؤسسة "وديعة التسوية الوطنية".

وقالت وزارة المالية في بيان إنها "أوفت بذلك بالتزاماتها لخدمة فوائد الأوراق المالية الصادرة عن الاتحاد الروسي ووفقا لوثائق إصدار السندات الدولية".

ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن السندات المستحقة في 2029 تتضمن خيارا للدفع بالروبل في حالة حدوث طارئ، وهو خيار يتيح لروسيا الدفع بعملتها المحلية بشرط الوفاء ببعض المتطلبات. ولكن نظرا للعقوبات والضوابط الداخلية على رأس المال، فمن غير الواضح ما إذا كان بإمكان المستثمرين الدوليين الوصول إلى الأموال إذا ما تم تحويلها إلى حسابات محلية.

 

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