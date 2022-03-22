تراجع عجز الميزانية في بريطانيا في فبراير





أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الثلاثاء أن العجز في ميزانية البلاد تراجع في فبراير الماضي مقابل الشهر نفسه من العام الماضي.

ووصل صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، إلى 13.1 مليار جنيه إسترليني في فبراير، وهو أقل بـ 2.4 مليار جنيه إسترليني على أساس سنوي.

وبلغ صافي الاقتراض في السنة المالية حتى فبراير 138.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ثالث أعلى مبلغ اقتراض لمثل هذه الفترة منذ أن بدأت السجلات الشهرية في 1993. ومع ذلك، كان هذا المبلغ أقل من نصف الـ290.9 مليار جنيه إسترليني التي جرى اقتراضها في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بلغ 2326.8 مليار جنيه إسترليني في نهاية فبراير، ما يعادل نحو 94.7% من الناتج المحلي الإجمالي.