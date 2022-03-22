حالة الطقس غدا الأربعاء 23-3-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس بارد خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا، كما كشفت أسباب انخفاض درجات الحرارة في هذا الوقت من العام رغم بداية فصل الربيع، مرجعة السبب إلى المنخفض الجوي البارد القادم من سطح البحر المتوسط.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستعاني من التقلبات الجوية طوال فصل الربيع، حيث تتأرجح الحرارة بين ارتفاع وانخفاض حتى بداية فصل الصيف رسميا في 21 يونيو المقبل.

حالة الطقس غدا

وتابعت الأرصاد الجوية في بيان فنّدت فيه حالة الطقس غدا الأربعاء، أنّ الطقس سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ومحافظات الوجه البحري، مائل للبرودة شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وشديد البرودة ليلا على مدن الجمهورية كافة، حيث تسجل درجات الحرارة الصغرى بين 8 لـ11 درجة على عدد من المحافظات.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانا، على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 11

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 11

بلطيم 15 07

مطروح 14 09

السلوم 15 07

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 15 11

الزقازيق 17-08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 18 08

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 16 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 03

نويبع 18 13

طابا 17 12

كاترين 13 03

الطور 17 13

شرم الشيخ 22 13

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 19 07

سوهاج 19 08

قنا 21 10

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 11

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 09

شلاتين 25 13

ابو رماد 23 14

حلايب 22 14

راس حدربة 22 15