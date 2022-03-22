موانئ البحر الأحمر تتداول 482 شاحنة و2256 طن بضائع



شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 482 شاحنة و2256 طن بضائع عامة ومتنوعة و65 سيارة.

وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر بأن حركة الصادرات شملت 1626 طن بضائع عامة ومتنوعة، و227 شاحنة و14 سيارة ملاكي، كما شملت حركة الواردات 630 طن بضائع عامة ومتنوعة و255 شاحنة و3 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "الحرية" بحمولة 59 شاحنة، وسيارة ملاكي، والسفينة "دليلة" بحمولة 95 شاحنة، و29 سيارة ملاكي، وغادرت السفينة "الحرية" بحمولة 74 شاحنة، و3 سيارات ملاكي، والسفينة "دليلة" بحمولة 85 شاحنة، و11 سيارة ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" والسفينة "عمان"؛ حيث تم استقبال 101 شاحنة بحمولة 617 طن بضائع عامة، و13 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا، و21 سيارة ملاكي، وتصدير 68 شاحنة بحمولة 1626 طن بضائع عامة.