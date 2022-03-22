تفريغ 3019 طن حديد وتداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد



أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة ترفع علم بنما ويبلغ طولها 111 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3019 طن حديد بالميناء.

وذكر بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن.

ومن المنتظر دخول 5 سفن بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتي حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة.

وأشار البيان إلى أنه في هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.