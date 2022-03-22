افتتاح فعاليات معرض جوردن فود 2022

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "جوردن فود الخامس 2022"، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الصناعية والتجارية بالمملكة.

ويشارك بالمعرض الذي يقام في المركز الأردني للمعارض والمؤتمرات الدولية (مكة مول)، 30 شركة تمثل تجار ومستوردي ومصدري ومصنعي المواد الغذائية ومراكز تجارية كبرى (مولات) عاملة بالمملكة، بالإضافة إلى 35 مصنعا من كبرى مصانع الغذاء المحلية والتي تصدر إنتاجها لمختلف دول العالم.



ويسعى المنظمون للمعرض الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، إلى اطلاع المواطنين على المواصفات الفنية التي تمتاز بها صناعات ومستوردات الأردن من الأغذية، وجهود توفير مواد وسلع غذائية بالسوق المحلية بجودة ومواصفات عالية.



وقال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس محمد الجيطان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المعرض، الذي نظمته شركة "المروجون الدوليون" للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، يشكل حدثًا فريدًا في المملكة، كونه يجمع القائمين على تأمين الغذاء وتوفيره تحت سقف واحد، بالإضافة إلى إتاحة خدمة البيع المباشر للمواطنين.



وأشار إلى أن المعرض يعد ملتقى لمصنعي الغذاء ومستورديه وأصحاب المراكز التجارية الكبرى لعرض بضائعهم وخدماتهم من المواد الغذائية التي يقدمونها للمستهلكين، مبينا أنه يظهر دور القطاع الخاص الأردني بشكل عام وأعضاء نقابة تجار المواد الغذائية بشكل خاص في تأمين المملكة بغذاء آمن ومخزون استراتيجي من السلع الغذائية والأساسية لتحقيق الأمن الغذائي.



وخصص المعرض جناحا خاصا للجمعيات التعاونية المصنعة للمواد الغذائية والحاصلة على دعم من الصندوق الهاشمي لترويج لمنتجاتها وتعريف المواطنين بها، فيما سيجري توفير الكثير من العروض طيلة أيامه بأسعار تفضيلية وبيعها مباشرة للمواطنين.