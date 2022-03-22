جهاز مدينة ٦ أكتوبر يحتفل بـ ”عيد الام" بتكريم عدد من العاملين والعمالات

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر احتفالية بمناسبة " عيد الام " المدينة بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالجهاز تحت رعاية المهندس " عادل النجار " رئيس جهاز.



وأكد المهندس "عادل النجار " خلال الاحتفال علي أن المرأة جزءًا لا ينفصل بأي حال من الاحوال من كيان المجتمع الكلي وبنيانه، كما أنها مكون رئيسي للمجتمع بل تتعدي ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات، فقد شغلت المرأة عبر العصور أدوارا مهمة وحيوية في مجتمعاتها، لتظهر أنها تستحق بجدارتها الرفيعة هذه المكانة.



وأشارت المهندسة " حنان عبدالعظيم" نائب رئيس الجهاز ورئيس وحدة التكافؤ داخل جهاز 6 أكتوبر والمنبثقة علي الوحدة الرئيسية في هيئة المجتمعات العمرانية تسعي إلى تطوير وتثقيف المرأة للنهوض بها وتقديم الدعم النفسي والصحي ، وأضافت أنه برغم كل التحديات، تظل الأم المصرية نموذجًا يحتذى به، كبطلة وشخصية محاربة من أجل أسرتها. فتحية فخر وتقدير إلى كل أم: المعلم الأول للأخلاق والمبادئ، والمثل الأعلى.

،وقام المهندس "عادل النجار " بتكريم عدد من العاملين والعمالات ( الاب المثالى والأم المثالية ) داخل الجهاز.