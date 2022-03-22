تصل لـ48،000 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر عمرة رمضان 2022

يسعى العديد من المسلمين لزيارة بيت الله الحرام والأماكن المقدسة بأداء العمرة، وفي تلك الأوقات يبحث الناس عن أسعار تذاكر عمرة رمضان 2022 وتكلفتها الإجمالية، وهو ما أعلنت تفاصيله شركة مصر للطيران في بيانها، إذ تبدأ أولى رحلاتها في 2 أبريل المقبل مع أول أيام الشهر المعظّم.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور القليلة التالية، أسعار تذاكر عمرة رمضان 2022، وفقا لما أعلنت عنه الشركة الوطنية مصر للطيران لمن يريد السفر وأداء العمرة والاستفادة من فضلها والحصول على ثوابها، وهي كالتالي:

أسعار تذاكر عمرة رمضان 2022

تبدأ التذاكر من 6 آلاف جنيه، وهذا بالنسبة لمن يحدد له العودة في جميع أيام شهر رمضان، باستثناء الأيام الثلاث الأخيرة من شهر رمضان وهي 28 و29 و30 رمضان، وأول يوم في عيد الفطر.

ومن ضمن أسعار تذاكر عمرة رمضان 2022، حال العودة خلال يوم 28 أو أول أيام عيد الفطر الموافق الأول من شوال، ستبلغ قيمتها نحو 10 آلاف جنيه.

بينما يحدد للعودة يوم 30 رمضان من العمرة، تصل سعر التذكرة نحو 12 ألف جنيها.

ومن المقرر انطلاق الرحلات الخاصة بعمرة رمضان من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطاري جدة والمدينة المنورة.

أسعار عمرة رمضان 2022

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع على فضائية DMC، إن سعر العمرة في رمضان وصل إلى 28 ألف جنيها بالنسبة للفنادق الـ4 نجوم، بينما تتفاوت بين 30 و32 ألف جنيها للغرفة المزدوجة لتلك الفنادق.

وأوضح فاروق، في تصريحاته التلفزيونية، أن من يريد قضاء عمرة شهر رمضان بالكامل على مدار الـ30 يوما، ستبلغ تكلفتها في هذه الحالة نحو 48 ألف جنيها.