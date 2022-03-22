رئيس أستونيا: الشارقة خيار مثالي لممارسة الأعمال والاستثمار

أكد فخامة الدكتور ألار كاريس رئيس جمهورية أستونيا أن دولة الإمارات تعد شريكا استراتيجيا مهما لبلاده في العالم العربي والشرق الأوسط مشيدا بمسيرة التطور والازدهار التي تشهدها الإمارات وإمارة الشارقة في مختلف القطاعات واعتبر الشارقة خيارا مثاليا لممارسة الأعمال والاستثمار.

و أعرب عن حرص بلاده على تطوير العلاقات الاقتصادية مع إمارة الشارقة وزيادة التعاون الثنائي معها في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال استقبال غرفة تجارة وصناعة الشارقة مساء أمس فخامة الدكتور ألار كاريس ووفد رفيع المستوى من مختلف القطاعات الاقتصادية الأستونية وممثلين عن سفارة أستونيا لدى الدولة.

كان في الاستقبال الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفير الدولة غير المقيم لدى جمهورية إستونيا وسعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة إلى جانب عدد من مديري الإدارات وموظفي الغرفة.

جرى خلال اللقاء استعراض بيئة الأعمال المتطورة والداعمة للاستثمار في كلا البلدين واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين إمارة الشارقة وجمهورية أستونيا إلى مراحل متقدمة من خلال إيجاد قنوات تواصل بين مجتمعي الأعمال وإتاحة الفرصة أمامهم للاتفاق على الاستثمارات ذات الآفاق الواعدة خلال المرحلة المقبلة.

و أشاد فخامة الدكتور ألار كاريس بالجهود الكبيرة والمتواصلة لإمارة الشارقة في مختلف المجالات خاصة العلمية والثقافية مؤكدا أن الشارقة حازت مكانة عالمية في الخارطة الثقافية الدولية بفضل جهود قيادتها وحرصها على تطوير وترقية وتهيئة البيئة الثقافية في مختلف ظروفها.

ونوه إلى سعي بلاده لتطوير علاقاتها الاقتصادية والثقافية مع إمارة الشارقة وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم والسياحة والاستدامة والخدمات اللوجستية والابتكار والمعرفة.

و أبدى إعجابه الشديد بالخدمات المبتكرة التي تقدمها الغرفة لأعضائها فضلا عن الامتيازات الاستثنائية الممنوحة للمستثمرين الأجانب مؤكدا حرص استونيا على تعميق أواصر العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات بوصفها شريكا تجاريا مهما لبلاده.. معتبرا أن هذه الزيارة ستوفر منصة لتعزيز العلاقات مع القطاعين العام والخاص في الشارقة ودعا مجتمع الأعمال الإماراتي إلى زيارة أستونيا والاطلاع على البيئة الاستثمارية فيها للاستفادة من سهولة ممارسة الأعمال فضلا عن كونها بوابة إلى دول أوربا والعالم.

من جانبه رحب سعادة عبدالله العويس، بالرئيس الأستوني والوفد المرافق له متمنيا أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون بين البلدين الصديقين.

و أشار إلى أن زيارة فخامة الرئيس الأستوني تعد ثمرة للزيارات التي شهدتها غرفة الشارقة مؤخرا من قبل عدد من الوفود الرسمية الأستونية فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع الرابطة الأستونية لـتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما يؤكد مساعي الجانبين لترسيخ مجالات العمل المشترك وإيجاد السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

و نوه بـ أن غرفة الشارقة تقدر عاليا هذه الزيارة وتتطلع قدما للبناء عليها وتوطيد أواصر العلاقات بين جمهورية أستونيا وإمارة الشارقة وصولا إلى التعاون في مختلف المجالات المتاحة لخدمة مصالح الجانبين.

من جهته أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي حرص غرفة الشارقة على تعزيز التقارب الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وأستونيا ونظرائها في دول العالم معربا عن أمله في أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة جديدة وواعدة في مسيرة بناء شراكة اقتصادية مستدامة بين الشارقة وأستونيا.

وأكد وجود آفاق رحبة لتحقيق المزيد من التعاون لا سيما في أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة عالميا وهو قطاع /تكنولوجيا المعلومات والاتصالات/ لافتا إلى أن إمارة الشارقة تعد وجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وموقع جغرافي هام وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية ومناطق حرة، وموانئ حديثة، وفرص استثمارية واعدة.

و استعرض عبد العزيز شطاف خلال اللقاء المناخ الاستثماري في الشارقة وما تزخر به من فرص واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية فضلا عن التقدم الذي حققته الإمارة في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الإمارة والاستفادة من مناخ الأعمال المحفز والمشجع على النمو والتوسع مقدما شرحا وافيا عن الخدمات الريادية التي تقدمها الغرفة لأعضائها.

و أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز الشارقة لتنمية الصادرات في إقامة الشراكات التجارية والاستثمارية لتعزيز صادرات أعضاء غرفة الشارقة واكتشاف أسواق جديدة تسهم في توسيع أعمالهم وعقد شراكات استثمارية مجدية مبينا الدور الذي يلعبه مركز إكسبو الشارقة والمعارض التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام والخدمات التي يوفرها للعارضين والشركات وربطهم مع المستهلكين من مختلف أسواق المنطقة.

و في ختام الزيارة رافق سعادة عبد الله سلطان العويس فخامة الرئيس الأستوني والوفد المرافق في جولة بمرافق الغرفة اطلع خلالها على أهم الخدمات التي تقدمها بما في ذلك حضانة الأطفال "غرفتي الصغيرة" مثنيا على الأبعاد الاجتماعية للمبادرة.

وتعرف على جانب من أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية فضلا عن المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة، وأبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها الغرفة خلال الفترة المقبلة.