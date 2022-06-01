أحمد عبدالحميد يشارك في مسرحية الحفيد بطولة الفنانة لوسي

يشارك الفنان الشاب أحمد عبدالحميد، في مسرحية "الحفيد"، بطولة الفنانة لوسي، عابد عناني، تامر فرج، عادل عفر، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي، يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبدالرازق، نشوى علي عبدالرحيم، ندا عفيفي، عبد الباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

وكتب عبدالحميد عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله عمل جديد ومشاركه جديدة مع نجوم كبار في الحفيد إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى".

ونوه الفنان الشاب، بأن "الحفيد" عرض مسرحي درامي اجتماعي مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار.

يذكر أن المخرج يوسف المنصور قدم آخر عروضه على مسرح الشباب وهو "أفراح القبة"، الذي حصل على ستة جوائز بالدورة الثالثة عشر من المهرجان القومي للمسرح، وهو عن رواية الكاتب نجيب محفوظ الذى تحمل نفس الاسم، وبطولة عبد المنعم رياض وجيهان أنور وعدد من الفنانين الشباب.