مصممة أزياء: بدأت الرسم على الملابس أثناء أزمة كورونا (فيديو)

توك شو
نهى رزة، مصممة أزياء
نهى رزة، مصممة أزياء
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قالت نهى رزة، مصممة الأزياء، إنها بدأت الرسم على الملابس أثناء أزمة كورونا، معقبة: "كلنا قعدنا في البيوت فجأة أثناء أزمة كورونا، فقمت بتجربة الرسم على الملابس، وبالتدريج أصبح الموضوع منتشر".

وتابعت "رزة"، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن عملها لم يؤثر على أولادها على الإطلاق، بل على العكس، معقبة: "أصبح مودي أفضل، ومن الضروري أن يمارس الشخص ما يجبه لكي ينجح".

ولفتت إلى أن المرأة عليها أن لا تؤجل حلمها بعد تربية الأطفال، حتى لا تتأخر في تحقيق الحلم، مضيفة أن الرسم بدأ في الأول على الزجاج، ولكنها لم تكن تتوقع أن يتحول هذا الأمر إلى مشروع، ومن ثم قامت بالرسم على الملابس، وبعد ذلك أصبحت هناك الكثير من الأوردرات لتنفيذ بعض الرسومات.

 

كورونا مصممة ازياء نهى رزة أزمة كورونا

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