1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 474 مبايعة بقيمة 1.52 مليار درهم منها 98 مبايعة للأراضي بقيمة 671.55 مليون درهم و376 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 849.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة ند حصة تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 110 ملايين درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 115 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 441.56 مليون درهم منها 18 رهنا للأراضي بقيمة 120.23 مليون درهم و57 رهنا للفلل والشقق بقيمة 321.33 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 155 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 78 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 27.4 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 5 ملايين درهم.