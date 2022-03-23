أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-3-2022

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية، للشراء نحو 18.15 جنيه وللبيع نحو 18.25 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.17 جنيه للشراء.

18.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

18.17 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

18.15 جنيه للشراء.

18.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

18.20 جنيه للشراء.

18.27 جنيه للبيع.