حارس السنغال يتحدث عن مواجهة مصر

أكد أليو بدارا فاتي حارس مرمى منتخب السنغال علي صعوبة المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.



وقال حارس مرمى المنتخب السنغالى عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إن الأمر لن يكون سهلًا فى رحلة التأهل لكأس العالم 2022.



وأضاف أنه رغم صعوبة الأمر فالمنتخب السنغالى بطل كأس الأمم الإفريقية، وسيحاول الجميع إسقاطهم بداية بالمنتخب الوطنى والذى أشار إلى أنهم تفوقوا عليه فى نهائى كأس الأمم.



ويلعب منتخب مصر مع نظيره السنغالي يومي 25، 29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

