حارس السنغال يتحدث عن مواجهة مصر

الفجر الرياضي
منتخب مصر
منتخب مصر
Advertisements

أكد أليو بدارا فاتي حارس مرمى منتخب السنغال علي صعوبة المواجهة المرتقبة ضد منتخب مصر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.


وقال حارس مرمى المنتخب السنغالى عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إن الأمر لن يكون سهلًا فى رحلة التأهل لكأس العالم 2022.


وأضاف أنه رغم صعوبة الأمر فالمنتخب السنغالى بطل كأس الأمم الإفريقية، وسيحاول الجميع إسقاطهم بداية بالمنتخب الوطنى والذى أشار إلى أنهم تفوقوا عليه فى نهائى كأس الأمم.


ويلعب منتخب مصر مع نظيره السنغالي يومي 25، 29 مارس الجاري في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.
 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تصريحات هامة من الحكومة إلى المواطنين بشأن الأزمة الراهنة (فيديو)

عاجل..أول تصريح من البنك المركزي حول سعر صرف الدولار

عاجل..رسميًا "البنك المركزي" يرفع أسعار "الدولار" إلى 18.28 جنيها

محمد شريف يحسم موقفه من العروض التركية

"بعد تصريحاتها بإلغاء مجانية التعليم".. أول تعليق من عبير صبري بعد الهجوم عليها

الكشف موعد وتفاصيل إجراء قرعة كأس العالم قطر 2022

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-3-2022 في السوق المحلي

"الضرائب" تزف بشرى سارة للمواطنين