استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-3-2022 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية وذلك بعد ارتفاعه في ختام تعاملالت أمس، حيث سجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبلغ 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.53 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.43 جنيه للشراء.



18.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.43 جنيه للشراء.



18.53 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.45 جنيه للشراء.



18.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.17 جنيه للشراء.



18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

18.17 جنيه للشراء.



18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.48 جنيه للشراء.



18.55 جنيه للبيع.