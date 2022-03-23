سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-3-2022.. انخفاض كبير

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 23 مارس 2022، لتتراجع عن أعلى ارتفاع تاريخى، بنحو 80 جنيها حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 1011.46 جنيها بعدما بلغ 1091 جنيها يوم الثلاثاء الماضى.



سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم 1155.95 جنيها للجرام



سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم، 1011.46 جنيها للجرام.



سجل سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم، 866.96 جنيها للجرام.



سجل سعر جنيه الذهب في مصر اليوم، 8091.68 جنيها

ومن المتوقع أن يشهد سعر الدولار ارتفاعات كبيرة على مدار اليوم نظرا لارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية للمعدن الأصفر.