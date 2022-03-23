عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام المحافظة، لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم، والتأكد من جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية كلا في اختصاصه استعدادا لشهر رمضان الكريم، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة،والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد وعدد من مديري الإدارات والمديريات ورؤساء الأحياء.

ووجه اللواء عادل الغضبان، بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، فضلا عن تكثيف حملات النظافة في المساجد والمناطق المحيطة، مشددا على كافة رؤساء الأحياء أهمية التواجد الميداني لمتابعة حملات النظافة وآزالة الاشغالات لتحقيق المستوى اللائق بمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال المرور، بالإضافة إلى تكثيف الحملات علي الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية ( كمية – جودة )،، تكثيف الحملات علي ( المجزر – محال بيع الطيورالحية - المطاعم – محال تقديم الوجبات الجاهزة والعصائر والحلويات الرمضانية - الكافتيريات، وضمان انتظام العمل بمحطات الوقود بأنواعه ( تقليدى –الغازالطبيعى ) وتوافر أسطوانات البوتاجاز بكميات مناسبة ( تجارى – منزلى ) وتشديد الحملات الرقابية علي المخابز والمطاحن لضمان توافر الدقيق والخبز وانتظام الإنتاج طبقا للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن،

هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق - بكل حزم - مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان الكر

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