استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأربعاء 23-3-2022، وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث تراجع سعر اللحوم البقري بلدي إلى 155 بدلا من 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين منذ منتصف الاسبوع الماضى، لحم برازيلي 85 بدلا من 105 جنيها، كبدة مستوردة 60 جنيها بدلا من 97 جنيها سعر أمس.



ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 145 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 110 إلى 130 جنيها للكيلو.



