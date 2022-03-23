أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-3-2022 في الأسواق
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شهدت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وجاءت الأسعار اليوم الأربعاء كما يلي:
أسمنت المسلح 1500 جنيه للطن بعد 1550 الأسبوع الماضي
أسمنت النصر 1450 جنيها للطن
أسمنت المعلم 1450 جنيها للطن
اسمنت وادى النيل 1450 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 1480 جنيها للطن بعد 1500 الأسبوع الماضي
أسمنت أسوان 1350 جنيها للطن
أسمنت سيناء 1450 جنيها للطن
اسمنت حلوان 1490 جنيهات للطن بعد 1510 الأسبوع الماضي
اسمنت السويدي 1530 جنيهات للطن بعد 1560 الأسبوع الماضي
اسمنت العسكري بني سويف 1430 جنيهات للطن بعد 1470 الأسبوع الماضي