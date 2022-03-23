أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 23-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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شهدت أسعار الأسمنت  في مصر ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وجاءت الأسعار اليوم الأربعاء كما يلي:

أسمنت المسلح 1500 جنيه للطن بعد 1550 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1450 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1450 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1450 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1480 جنيها للطن بعد 1500 الأسبوع الماضي

أسمنت أسوان 1350 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1450 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1490 جنيهات للطن بعد 1510 الأسبوع الماضي

اسمنت السويدي  1530 جنيهات للطن بعد 1560 الأسبوع الماضي

اسمنت العسكري بني سويف 1430 جنيهات للطن بعد 1470 الأسبوع الماضي

 

 

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