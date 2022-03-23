غرفة الجيزة تؤكد إلتزام جميع المخابز بالتسعيرة الرسمية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بناءا على توجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي بشأن تسعير الخبز السياحي 72 والافرنجي والفينو وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها الدولة بشأن ضبط الأسواق في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه فور صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتسعيرة الاجبارية للخبز السياحي، تم التنسيق مع شعبة أصحاب المخابز بالجيزة على ضرورة أن تلتزم جميع المخابز بالقرار والتسعيرة الرسمية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة يتابع بشكل دوري حالة السوق بالتنسيق مع الشعب الرسمية بالغرفة.

وأشار إمبابي إلى أن الأسعار الرسمية للخبز السياحي 72، سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وأضاف إمبابي أن شعبة أصحاب المخابز بالغرفة أكدت على إلتزام جميع المخابز التابعة للغرفة بالتسعيرة الالزامية الجديدة.

وعلى جانب آخر أكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرفة جهزت لافتتاح ٧ معارض "أهلا رمضان" في أحياء ومدن محافظة الجيزة وترتيبهم كالتالى، مدينة الجيزة بها المعرض الرئيسي والذي سيقوم بإفتتاحه اليوم الأربعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي  ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وذلك  بشارع فيصل بالهرم وبمساحة 2000 متر مربع، بالإضافة إلى معرض بحي المنيب، وبالنسبة لجنوب الجيزة، فأشار إلى إقامة  ثلاثة معارض  بالبدرشين والعياط والصف، بالإضافة إلى معرضين بشمال الجيزة  في الوراق وأوسيم، وستتضمن هذه المعارض تخفيضات تصل إلى 30% على جميع المنتجات وذلك بمشاركة أكثر من 200 عارض في جميع المنتجات وذلك لمدة 15 يوما.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. منبوذ برشلونة يطلب العفو لتجديد عقده

عاجل..رسميًا "البنك المركزي" يرفع أسعار "الدولار" إلى 18.28 جنيها

آخر تطورات تعاقد برشلونة مع فرانك كيسي

"بمباركة رونالدو".. مانشستر يونايتد يستقر على بديل رانجنيك

"بلاش".. شوبير يوجه تحذير عاجل لمحمد صلاح

تصريحات هامة من الحكومة إلى المواطنين بشأن الأزمة الراهنة (فيديو)

عاجل.. السيسي يكرم نماذج مشرفة من السيدات المصرية في كافة المجالات

أبو الغيط يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والمجلس